Wetteraussichten in BW: einzelne Schauer oder Gewitter

per Mail teilen

Nach Auflösung des Nebels wechseln sich in Baden-Württemberg am Dienstag sonnige Phasen und dichte Wolken ab. Besonders in Baden müssen wir ab der Mittagszeit mit einzelnen Schauern oder Gewittern rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad. Es weht schwacher, vorübergehend mäßiger Südwest- bis Westwind.