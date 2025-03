Wetter in BW: Weiterhin viel Sonnenschein zu erwarten

per Mail teilen

Nach dem traumhaften Start in die Woche wird es auch die nächsten Tage blauen Himmel und Sonnenschein geben. Zudem werden die Tage jetzt immer länger - jeden Tag scheint die Sonne etwa dreieinhalb Minuten länger als am Vortag. Am Dienstagmorgen wird es mit Temperaturen zwischen -6 und -2 Grad allerdings frostig. Tagsüber wird es dann wieder sonnig und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad.