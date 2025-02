Am Dienstag bleibt es in Baden-Württemberg winterlich kalt. Während sich die Sonne am Vormittag im Süden noch hinter einigen Wolken verbirgt, zeigt sie sich im Norden bereits klar. Am Nachmittag darf sich dann das ganze Land auf strahlenden Sonnenschein freuen. Die Temperaturen bleiben allerdings frisch und liegen zwischen -1 und 5 Grad.