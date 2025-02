In den nächsten Tagen bringt Hoch Finja trocken-kaltes Winterwetter nach Baden-Württemberg. Am Samstag scheint von Mittel- und Südbaden bis zum Allgäu am häufigsten die Sonne. In der Nordosthälfte des Landes halten sich teils dichte Wolken- und Hochnebelfelder. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 4 Grad. Am Sonntag und Montag ist es teils trüb, teils sonnig.