Es wird weiter nass in den kommenden Tagen. Vor allem im Westen des Schwarzwaldes wird mit viel Regen gerechnet: Dort können bis zu 60 Liter pro Quadratmeter fallen. In der Nacht auf Dienstag regnet es kräftig bei Temperaturen von drei bis sieben Grad. Am Mittwoch bleibt es bewölkt. Im Süden BWs hört der Regen aber auf. Die Temperaturen steigen auf sechs Grad im Norden des Landes bis auf 13 Grad in Freiburg.