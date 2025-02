Am Donnerstagmorgen liegen die Temperaturen bei minus 1 bis plus 4 Grad. Vormittags gibt es gerade im Süden und im Osten hier und da mal ein bisschen Sonne, ansonsten bleibt es weitestgehend wolkig. Am Nachmittag gibt es dann vom Rhein her auch ein paar Regentropfen mit Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Im Mannheimer Raum sind es sogar bis zu 11 Grad.