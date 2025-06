Wetter in BW: Temperaturen steigen wieder

Gute Nachrichten zum Wetter: Nach recht kalten Tagen steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg am Donnerstagmorgen wieder etwas an. In Freiburg könnte es bis zu 7 Grad bereits am Vormittag geben, später steigen die Temperaturen dann auch weiter im Norden des Landes. Am Vormittag soll es noch überwiegend regnen, am Nachmittag zeigt sich in der Mitte des Landes und im Westen die Sonne.