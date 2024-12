Die Temperaturen sinken über Nacht auf Werte zwischen -3 und 4 Grad am Mittwochmorgen - begleitet von Schneegriesel oder Nieselregen. Am Vormittag ist es in weiten Teilen Baden-Württembergs trüb und meist grau. Auch im Lauf des Nachmittags lässt sich die Sonne nur äußert selten blicken. Vielerorts ist mit Regen zu rechnen, in höheren Lagen mit Schneegriesel. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen - 1 und 6 Grad.