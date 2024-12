Am Mittwoch erst Glättegefahr und Regen - dann vereinzelt Sonne

In der Nacht und am frühen Mittwochmorgen besteht in Baden-Württemberg Glättegefahr, denn die Temperaturen liegen rund um den Gefrierpunkt. Am Vormittag halten sich zunächst noch Wolken. Die Niederschläge ziehen langsam ab und der Nebel löst sich auf. Dann zeigt sich an manchen Orten die Dezembersonne - vor allem im Markgräflerland und am Hochrhein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 bis 6 Grad.