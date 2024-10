Das Herbstwetter in Baden-Württemberg bleibt mild. Am Freitagvormittag beginnt es im Süden zu regnen und dieser Regen breitet sich allmählich nordwärts aus. Es weht ein leichter Wind. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 14 und 17 Grad. Am Wochenende bleibt es trocken und es wird von Tag zu Tag wärmer.