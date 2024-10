Wetter in BW am Freitag: Zunehmend mehr Sonne

per Mail teilen

Am Freitagvormittag gibt es in der Osthälfte Baden-Württembergs weitere Schauer, im Westen ist es eher trocken, aber bewölkt. Am Nachmittag kann sich die Sonne zunehmend durchsetzen, ganz im Osten von BW halten sich aber Schauer. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad.