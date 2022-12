per Mail teilen

Gefrierender Regen sorgt entlang von Hochrhein und Bodensee in der Nacht erneut für Glatteisgefahr. Im Norden bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf - 5 bis 0 Grad. Morgen entspannt sich die Glättesituation im Süden etwas, da auch hier der Regen in Schnee übergeht. Gegen Nachmittag setzt sich in Teilen des Landes sogar die Sonne durch.