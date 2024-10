So wird das Wetter am Dienstag in Baden-Württemberg

Am Vormittag halten sich dichte Wolkenfelder im Südwesten. Im Norden kommt zwar immer mal wieder die Sonne raus, aber hier kommt es gebietsweise zu Schauern. Nachmittags breitet sich ein Wolkenband im Südwesten und in der Mitte von Baden-Württemberg aus und sorgt für Regen. Immerhin wird es etwas wärmer mit Temperaturen von 17 Grad in Freiburg bis 19 Grad in Mannheim.