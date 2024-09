Sonnenschein in weiten Teilen Baden-Württembergs

per Mail teilen

Der Donnerstag startet in großen Teilen von Baden-Württemberg mit Sonnenschein. Am Nachmittag bilden sich vereinzelt dickere Wolken, es kann vor allem im Norden kleinere Regenschauer geben. Im Süden bleibt es sonnig. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad, in den Bergen sind es 18 bis 21 Grad.