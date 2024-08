per Mail teilen

Der Donnerstag beginnt meist sonnig in Baden-Württemberg mit ein paar Wolkenfeldern im Norden und über der Osthälfte. Bis zum Nachmittag lösen sich diese aber meist auf. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 22 und 29 Grad. Das gute Wetter hält auch bis zum Samstag weiter an. Am Sonntag kommen aus dem Westen erste Schauer und Gewitter ins Land.