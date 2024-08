Wetter in BW am Dienstag: Neben Hitze auch vereinzelte Gewitter

Bereits am Dienstagmorgen sind die Temperaturen hoch in BW. Mit 17 Grad in Schwäbisch Gmünd und 22 Grad in Mannheim startet ein weiterer heißer Tag. Vormittags kann es im Süden vereinzelt regnen. Bis zum Nachmittag ziehen die Schauer dann über das ganze Land. Teilweise sind auch kräftige Gewitter möglich. Dabei bleiben die Temperaturen hoch, örtlich kann es bis zu 36 Grad heiß werden.