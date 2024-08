per Mail teilen

Der Samstag startet bereits mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad am Morgen. Über den Tag heizt es sich weiter auf, am Nachmittag werden Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad erwartet. Vereinzelt kann es örtliche Wolken geben. Auch das restliche Wochenende bleibt sonnig, bis Dienstag können die Temperaturen auf bis zu 37 Grad steigen. Am Montag sind vereinzelte Hitzegewitter möglich.