Sonne und blauer Himmel in ganz Baden-Württemberg

Sonne satt heißt es auch am Dienstag in ganz Baden-Württemberg. Laut SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke wird es der sonnigste Tag der ganzen Woche - erst am Nachmittag könnten sich über den Bergen vereinzelt kleine Quellwolken bilden. Die Temperaturen steigen fast überall im Land auf 30 bis 32 Grad. Am Mittwoch ziehen dann vor allem in der Nordhälfte und der Mitte Schauer und Gewitter heran, auch wenn es noch warm bleibt. Ab Donnerstag kehrt dann auch die Sonne zurück.