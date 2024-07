Der Dienstagmorgen in Baden-Württemberg startet mit Temperaturen zwischen 12 bis 17 Grad. Am Vormittag zeigt sich fast überall im Land die Sonne. Abgesehen von ein paar Quellwolken in den Bergen ist der Himmel wolkenlos. Am Nachmittag steigen die Temperaturen im äußersten Südwesten auf bis zu 37 Grad, im übrigen Land reichen die Werte von 31 bis zu 36 Grad.