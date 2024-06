per Mail teilen

Ein Gewittertief aus Frankreich bringt weiten Teilen von Baden-Württemberg Regen, Blitz und Donner - nur ganz im Osten ist es vormittags noch trocken und freundlich. Dort kommen die Gewitterwolken auch am Nachmittag an. Dann lockert es im Westen bereits wieder auf, aber einzelne Gewitterzellen sind am Rhein Richtung Schwarzwald noch möglich. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad.