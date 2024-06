per Mail teilen

Der Dauerregen in Baden-Württemberg hat ein Ende gefunden: In den kommenden Tagen wird es längere Zeit trocken bleiben. Der Regen zieht nach Südosten ab. Am Dienstag scheint über weiten Teilen des Landes die Sonne - lediglich ein paar Quellwolken sind zu sehen. Nur vereinzelt kann es mal Schauer geben. Die Temperaturen erreichen 19 bis 25 Grad.