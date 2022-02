Verkehrsminister Hermann zeichnet Ideen für mehr Radverkehr in BW aus

Rund 150 Ideen von Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen wurden eingereicht. Den Wettbewerb hatte die Initiative RadKULTUR zusammen mit dem Verkehrsministerium organisiert.

Bei einer virtuellen Veranstaltung wurden am Mittwoch die Gewinnerinnen und Gewinner des Kreativwettbewerbs "RadIdee" vorgestellt und ausgezeichnet. Eine Jury aus Radverkehrsexpertinnen und -experten sowie Kommunikationsfachleuten kürte aus rund 150 Einsendungen die besten Ideen, um mehr Menschen in Baden-Württemberg aufs Rad zu bringen.

Unter dem Thema "Fahrradfahren auf Alltagswegen" hatte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Privatleute, Unternehmen und Kommunen zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen. Zu gewinnen gab es neben Preisgeldern die Möglichkeit, die eigene Idee landesweit umzusetzen.

Auszeichnung für Fahrradverleihe für weibliche Geflüchtete und Asylsuchende

In der Kategorie "Gemeinnützig" (Vereine, Verbände und Initiativen) wurde die Idee "Cycling Motility" des Vereins Bike Bridge e.V. ausgezeichnet, die in Baden-Württemberg bereits in Stuttgart und Freiburg umgesetzt wird. Dabei werden Fahrradkurse und Leihräder für weibliche Geflüchtete und Asylsuchende angeboten. Die Idee verbinde klimafreundliche Mobilität und Integration, hieß es in der Bewertung.

Filderstadt gewinnt mit Belohnungssystem-Kampagne

Die Stadt Filderstadt (Kreis Esslingen) gewann mit ihrer Idee "Sportlich zum Sport - Fit fürs Klima" in der Kategorie "Institutionell" (Kommunen, Arbeitgeber und Unternehmen). Gemeinsam mit Sportvereinen und Fitnessklubs soll eine Kampagne mit Belohnungssystem aufgebaut werden. Das Ziel: Menschen fahren mit dem Rad zum Sport. Durch die Auszeichnung wird die Initiative RadKULTUR jetzt die Stadt Filderstadt bei der Umsetzung der Kommunikationskampagne finanziell und personell unterstützen.

Hermann: "Menschen für das Radfahren begeistern"

Verkehrsminister Hermann bedankte sich bei den Teilnehmenden des Wettbewerbs für ihren Einsatz für den Radverkehr: "Unser Ziel ist es, den Radverkehrsanteil in Baden-Württemberg bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern. Dazu bedarf es nicht nur guter Radinfrastruktur, sondern auch guter Ideen, um mehr Menschen für das Radfahren zu begeistern."

Kommunen für Umsetzung wichtig

Damit Baden-Württemberg seine selbst gesteckten Ziele erreichen kann, nahm Hermann auch die Städte und Kommunen in die Pflicht. Auch sie müssten bei der Radverkehrsförderung mitziehen. "80 Prozent aller Radwege sind kommunale Radwege. Es fehlt bei den Kommunen und Landkreisen an zuständigen Menschen und an Personal. Deswegen haben wir hier die finanzielle Förderung deutlich erhöht und verbessert", so Hermann.

Radnetz wichtiger Bestandteil des Koalitionsvertrages

Laut dem Grünen-Politiker will die Landesregierung in den kommenden Jahren das Radnetz in Baden-Württemberg weiter ausbauen. So sollen bis 2030 mindestens 20 Radschnellwege für den Alltagsverkehr entstehen. Außerdem sollen Radwege, wo immer möglich, baulich vom Auto- und Fußverkehr getrennt werden und vermehrt Radfahr- und Schutzstreifen entstehen.