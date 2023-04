per Mail teilen

Eine etwa einen Millimeter große Wespe mit Borsten am Hinterleib trägt den Namen von Ministerpräsident Kretschmann. Der Politiker sprach von einem der größten Tage in seinem Leben.

Eine neu entdeckte Wespenart ist nach Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) benannt worden. Am Donnerstag wurde ihm im Naturkundemuseum Stuttgart symbolisch ein Modell einer "Aphanogmus kretschmanni" überreicht.

"Aphanogmus kretschmanni" nur einen Millimeter groß

Die Wespe ist mit rund einem Millimeter Größe deutlich kleiner als die bekannten Wespen. Auch verfügt sie nicht über einen Stachel am Hinterleib, dafür aber über Borsten. Entdeckt hatten die Wespe Marina Moser zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Naturkundemuseum und vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Biologin und Doktorandin der Insektenkunde hatte sich für Kretschmann als Namensgeber entschieden aufgrund seines Engagements für die Artenvielfalt.

"Ich finde super, dass er sich für den Naturschutz und die Biodiversität einsetzt", sagte die Stuttgarter Wespenentdeckerin über den Namensgeber. Die 27-Jährige sagte, wie wichtig die Landesinitiative "Integrative Taxonomie" sei, die sich der Erfassung von Tier- und Pflanzenarten widmet.

Kretschmann ist sichtlich gerührt

Kretschmann, selbst Biologe, zeigte sich sichtlich gerührt und sprach von einem "Feiertag für die Wissenschaft". Er sprach von einem "der größten Tage in meinem Leben" und sagte, die nach ihm benannte winzige Wespenart begreife er als "schönst mögliche Anerkennung" seines politischen Wirkens für den Artenschutz. Der Schutz von Umwelt und Natur sei für ihn persönlich Antrieb gewesen, in die Politik einzusteigen. Das war 1979.

"Ich bin irgendwie überwältigt."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat im Stuttgarter Naturkundemuseum ein Modell einer Wespenart bekommen, die die Biologin Marina Moser nach ihm benannt hat. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Kretschmann-Wespe lebt in Streuobstwiesen

"Aphanogmus kretschmanni" wurde auf Streuobstwiesen in Naturschutzgebieten in den Landkreisen Tübingen und Karlsruhe sowie im Enzkreis entdeckt. Laut Naturkundemuseum unterscheidet sie sich von allen anderen Wespen durch eine Reihe außergewöhnlicher Stacheln an der Unterseite des Hinterleibs. Forscherin Moser sagte: "Die Wespe ist ganz, ganz wichtig fürs Ökosystem." Durch ihre Lebensweise halte sie dieses im Gleichgewicht.