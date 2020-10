per Mail teilen

Schlachten, Zerlegen, Verarbeiten: Das Kerngeschäft in der Fleischindustrie soll nach einem Entwurf für ein neues Arbeitsschutzkontrollgesetz nicht mehr von betriebsfremden Beschäftigten ausgeführt werden dürfen. So sollen Skandale wie bei der Firma Müller-Fleisch in Birkenfeld (Enzkreis) verhindert werden.