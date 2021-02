Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr auf einen historischen Tiefstand zurückgegangen. Dies geht nach SWR-Informationen aus der neuen Kriminalstatistik hervor, die der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag präsentiert. Rund 4.700 Einbrüche in Häuser und Wohnungen hat die Polizei im vergangenen Jahr registriert, ein Rückgang um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu der positiven Entwicklung beigetragen habe, dass die Menschen wegen der Corona-Pandemie häufiger zu Hause waren, so Strobl gegenüber dem SWR. Dies verringere die Tatgelegenheiten für Wohnungseinbrecher. Zudem führt der Innenminister den Tiefstand darauf zurück, dass die Polizei einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen gelegt hat. Damit ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Baden-Württemberg das sechste Mal in Folge auf den niedrigsten Wert seit 1971 gesunken.