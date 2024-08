Weniger Versicherungs-Kosten für viele Autofahrer

Jedes Jahr bewerten die Autoversicherer das Unfallrisiko neu. Aus diesem Grund könnten die Versicherungsbeiträge für viele Menschen in Baden-Württemberg bald sinken. Denn in einigen Zulassungsbezirken haben sich die sogenannten Regionalklassen für Haftpflicht-, Voll- und Teilkaskoversicherungen verbessert. Das zeigt die neue Regionalstatistik des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. In manchen Bezirken wird es künftig aber teurer werden.