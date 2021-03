Die Corona-Pandemie merkt man auch auf den Straßen in Baden-Württemberg. Im Jahr 2020 gab es nach Angaben des Innenministeriums knapp 46.800 Meldungen des Verkehrswarndienstes über Staus und Behinderungen. Das waren fast 4.400 weniger als im Vorjahr. "Corona hat alles verändert: viel mehr Homeoffice, Kontaktbeschränkungen, eingeschränkte Möglichkeiten in der Freizeitgestaltung - all das hat auch die Mobilität verändert", so Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die Zahl der Meldungen über Falschfahrer ging ebenfalls zurück, von 341 auf 326. Die meisten Meldungen über Staus und Behinderungen gab es von der A5 Karlsruhe - Basel und der A8 Karlsruhe - Stuttgart.