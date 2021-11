Weniger Studienanfänger an Hochschulen im Land

Die Zahl der Studienanfänger und -anfängerinnen an baden-württembergischen Hochschulen ist weiter gesunken. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes starteten rund 54.600 Menschen im Wintersemester 2021/22 erstmals ein Studium. Das sind vier Prozent weniger als im Vorjahr, als noch 56.800 Studienanfänger in Baden-Württemberg registriert wurden. Den Angaben der Statistiker zufolge sank ihre Zahl jetzt das fünfte Jahr in Folge. Die Gesamtzahl der Studierenden in Baden-Württemberg blieb dagegen etwa auf demselben Niveau wie im vergangenen Wintersemester.