Seit zwei Jahren gibt es weniger Studienanfänger an Hochschulen in Baden-Württemberg. Laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes begannen im Wintersemester 2020 etwa 57.300 Menschen erstmals ein Studium an einer Universität oder einer Fachhochschule in Baden-Württemberg. Das sind gut sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Im Wintersemester 2019 waren es nach Angaben der Landesstatistiker noch etwas mehr als 60.900 Erstsemester-Studenten. Bereits zwischen 2018 und 2019 waren die Zahlen eingeschriebener Studienanfänger rückläufig. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 104 Hochschulstandorte, die dem Statistischen Landesamt Auskünfte über die Zahl der Studienanfänger geben.