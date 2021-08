per Mail teilen

Coronabedingt sind in Baden-Württemberg die Steuereinnahmen im vergangenen Jahr eingebrochen. Die Finanzverwaltung des Landes teilte am Mittwoch in Stuttgart mit, die Finanzämter hätten gut 77,4 Milliarden Euro eingenommen, ein Minus von 5,5 Prozent gegenüber 2019. Eine Delle, die besonders bei der Lohn- und Einkommenssteuer sichtbar werde, sagte die Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) bei der Vorstellung der Leistungsbilanz für 2020. Vor allem der stationäre Einzelhandel und die Gastronomie hätten die Folgen des Lockdowns über die Sommermonate nicht ausgleichen können. Gleichzeitig habe es mehr als vier Millionen Einkommenssteuererklärungen gegeben, das sei ein neuer Rekord.