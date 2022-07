Spargelernte im Land deutlich zurückgegangen

Landwirte in Baden-Württemberg haben in dieser Saison deutlich weniger Spargel geerntet als im Vorjahr. 2022 waren es nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes 9.000 Tonnen. Das seien 11,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Menge an gepflückten Erdbeeren blieb mit schätzungsweise 23.600 Tonnen auf Vorjahresniveau, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Im Vergleich zum Durchschnitt der vorherigen fünf Jahre waren es jedoch 1.300 Tonnen weniger. Viele Spargel- und Erdbeerbetriebe hätten Probleme gehabt, ihre Ware zu verkaufen und seien unter Preisdruck geraten, so das Statistische Landesamt.