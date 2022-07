Weniger Waldschäden durch Borkenkäfer in Baden-Württemberg

per Mail teilen

Er sieht ungefährlich aus, doch der Schein trügt: Der Borkenkäfer kann große Schäden verursachen. Eine Prognose von Experten lässt Waldbesitzer nun zumindest ein wenig aufatmen.

Die Borkenkäfer haben im laufenden Jahr in Baden-Württemberg nach einer Schätzung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) bislang weniger Schaden angerichtet als in den Jahren zuvor. "In Baden-Württemberg gehen die Borkenkäfer-Befallszahlen weiter zurück, lediglich im Süden gibt es noch keine Entwarnung", sagte Markus Kautz von der Waldschutz-Abteilung der FVA, der Deutschen Presse-Agentur.

Millionen "Meter" Schadholz

Kautz rechnet bislang bei Fichten mit etwa einer Million Festmeter Schadholz. 2019 seien fast 2,4 Millionen Festmeter gemeldet worden, 2020 knapp mehr als 2 Millionen und 2021 weniger als 1,5 Millionen. Festmeter ist ein Raummaß für einen Kubikmeter feste Holzmasse. In den Wäldern in Baden-Württemberg richte vorrangig die Borkenkäferart Buchdrucker die Schäden an. Er befällt vor allem Fichten.

Der Borkenkäfer Zeiten: Erste Exemplare schwärmen ab April aus. Durch den Klimawandel hat sich seine Paarungszeit verlängert. Drei Generationen in einem Jahr sind keine Seltenheit mehr. Vorgehen: Borkenkäferarten sind sogenannte "sekundäre" Schädlinge. Sie befallen kränkelnde und absterbende Bäume, meist Fichten. Die Käfer bohren sich durch die Baumrinde, legen dort Fraßgänge an, in denen sie Larven ablegen. So zerstören sie wichtiges Gewebe, der Baum trocknet aus und stirbt.

Temperaturen spielen eine große Rolle

Dass die Zahlen rückläufig sind, sei zyklisch bedingt und hänge mit den trockenen und heißen Jahren 2018 bis 2020 sowie dem milden Vorjahr zusammen. Laut einer Sprecherin von Forst Baden-Württemberg - die Behörde bewirtschaftet nach eigenen Angaben mehr als 300.000 Hektar Staatswald - verbessert sich die Abwehrkraft der Bäume nach dem Ende einer extremen Witterung. Der Wald erholt sich demzufolge und die Käferpopulationen brechen entweder innerhalb von wenigen Jahren zusammen oder gehen allmählich zurück.

Erhebliche Schäden in den vergangenen Jahren

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer fürchten sich vor Borkenkäfern wegen der wirtschaftlichen Schäden, die die kleinen Tiere anrichten. Borkenkäfer sorgen dafür, dass Bäume absterben - vor allem Fichten, aber auch Douglasien, Lärchen und Tannen sind betroffen. Um die durch den Borkenkäfer verursachten Schäden zu beheben, gab das Land Baden-Württemberg allein seit 2020 mehr als 27 Millionen Euro aus.