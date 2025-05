per Mail teilen

Dämpfer für den Wohnungsbau im Land: 2024 wurden in Baden-Württemberg erheblich weniger Wohnungen fertiggestellt als noch im Vorjahr. Das sind die Zahlen.

Das Statistische Landesamt verzeichnet einen deutlichen Rückgang beim Wohnungsbau. Insgesamt 36.379 Wohnungen wurden in Baden-Württemberg 2024 im Neubau und Bestand fertiggestellt, teilte das Landesamt mit. Gegenüber 2023 mit 43.559 fertiggestellten Wohnungen ist das ein Rückgang von 16 Prozent. Bei Wohnungen in Wohnheimen gab es sogar einen Rückgang von 41 Prozent, wobei diese nur einen sehr kleinen Anteil an der Summe aller neuen Wohnungen ausmachen.

Ein Fünftel weniger neue Einfamilienhäuser

Die Fertigstellungszahlen lagen laut Landesamt in allen Gebäudearten unter den Werten des Vorjahres. Die Zahl der Einfamilienhäuser ist um ein Fünftel zurückgegangen, bei Wohngebäuden mit zwei Wohnungen waren es fast ein Drittel weniger.

Zudem waren öffentliche Bauherren wie Kommunen 2024 für halb so viele Wohnungen verantwortlich wie im Vorjahr. Allerdings lag der Anteil am Gesamtmarkt bei unter einem Prozent.