Die Zahl der Einbürgerungen in Baden-Württemberg ist 2020 stark zurückgegangen. Insgesamt nahmen laut Statistischem Landesamt 15.945 Ausländerinnen und Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft an. Verglichen mit den Zahlen aus 2019 ist das ein Rückgang um 17 Prozent. Allerdings sind die Zahlen nur eingeschränkt vergleichbar. Als Grund dafür wurde auch die Corona-Pandemie genannt, da durch die Kontaktbeschränkungen weniger Termine vergeben werden konnten. Nach Angaben der Statistikerinnen und Statistiker wurden geringfügig mehr Frauen (52,9 Prozent) eingebürgert als Männer. Menschen aus insgesamt 139 Nationen erhielten einen deutschen Pass. Am häufigsten waren wie auch 2019 Einbürgerungen von türkischen (3.084), kosovarischen (1.287) und rumänischen (864) Staatsangehörigen.