Die beinahe schon chronische Krise in der Landwirtschaft hat die baden-württembergische Agrarbranche in den vergangenen zehn Jahren weiter zusammenschrumpfen lassen. Die Zahl der Agrarbetriebe in Baden-Württemberg reduzierte sich zwischen 2010 und 2020 um 11,5 Prozent auf nur noch 39.400, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Basis für die Daten sind die Ergebnisse einer neuen Landwirtschaftszählung. Die bisher letzte solche Zählung hatte es im Jahr 2010 gegeben. Auch damals war die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe schon rückläufig. Besonders stark eingebrochen ist jetzt demnach der Anteil der Betriebe, die ihre Geschäfte mit der Haltung von Schweinen, Milchkühen oder Vieh machen.