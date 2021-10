Jugendkriminalität: CDU-Landtagsfraktion will mehr "Häuser des Jugendrechts"

In Baden-Württemberg hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Verfahren wegen Jugendkriminalität leicht abgenommen. Das geht aus Zahlen des Justizministeriums auf eine entsprechende Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor. Demnach sank die Zahl der Verfahren laut Polizeikriminalstatistik von 61.263 Fällen im Jahr 2011 auf 48.637 Fälle im Jahr 2020. Auch die entsprechenden Verurteiltenzahlen sind demnach rückläufig. Der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Arnulf Freiherr von Eyb, nennt in einer Pressemitteilung als einen Grund für den Rückgang die enge Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden mit den Jugendämtern in sogenannten "Häusern des Jugendrechts". In diesen Häusern sollen Jugendliche durch persönlichen Kontakt und intensive Betreuung davor bewahrt werden, tiefer in die Kriminalität abzurutschen. Von Eib fordert deshalb, das Projekt "Haus des Jugendrechts" weiter auszubauen, vor allem auch im ländlichen Raum. Derzeit gibt es in Baden-Württemberg sieben Häuser des Jugendrechts: in Stuttgart, Heilbronn, Ulm, Offenburg, Pforzheim, Mannheim und Karlsruhe.