Statt bislang 35 Prozent müssen Krankenhäuser im Land künftig nur noch 10 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten freihalten. Laut Ärztekammerpräsident ist es dafür "höchste Zeit".

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen halten immer weniger Krankenhäuser Intensivbetten für Infizierte frei. So hat etwa die baden-württembergische Landesregierung entschieden, dass künftig statt 35 Prozent nur noch zehn Prozent der Betten für diese Patienten reserviert werden sollen. Das bestätigte das baden-württembergische Sozialministerium nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) dem SWR auf Anfrage.

Ärztekammerpräsident: "Höchste Zeit" für Quoten-Senkung

Die Landesregierung folgte damit der Entscheidung anderer Bundesländer. In Berlin seien bereits seit Juni nur noch zehn Prozent der Betten für Corona-Patienten reserviert, in Niedersachsen seit Mitte Juli. In Bayern und Brandenburg müssten die Krankenhäuser sogar seit dem Sommer gar keine Intensivbetten mehr freihalten und auch Hamburg habe die Quote im August abgeschafft.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, befürwortete die Kürzung. "Grundsätzlich finde ich es angesichts der aktuellen Infektionslage richtig, wenn ein Anteil von etwa zehn Prozent der Intensivbetten für Covid-Patienten freigehalten wird", sagte Reinhardt der FAS. Es sei aber nicht nötig, jedes dritte Bett freizulassen, wie es Baden-Württemberg lange von den Kliniken verlangte. "Trotz leicht angestiegener Infektionszahlen gab es keine erhebliche Belastung der Intensivstationen", sagte Reinhardt. Für die Entscheidung, die Quote auf zehn Prozent zu senken, sei es deshalb "höchste Zeit" gewesen. Wenn es wieder mehr Patienten mit schwerem Verlauf geben sollte, bliebe den Kliniken genügend Zeit, die Kapazitäten hochzufahren.

Mediziner warnen: Zu wenig Personal auf Intensivstationen

Anders als zu Beginn der Pandemie haben die deutschen Krankenhäuser inzwischen keine Engpässe mehr bei Beatmungsgeräten. Mediziner fürchten aber, dass die Patienten bei einer zweiten Welle der Infektionen nicht gut auf die Krankenhäuser verteilt werden. Zudem fehle es an Personal auf den Intensivstationen. Der Präsident des Berufsverbands der Deutschen Anästhesisten, Götz Geldner, sagte der Zeitung: "Bei einem starken Anstieg von schweren, intensivpflichtigen Covid-Fällen wird es beim Intensivpflegepersonal Engpässe geben." Es gebe nicht genügend gut ausgebildetes Personal.