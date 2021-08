Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zum Infektionsschutz haben 2020 zu weniger Feuerwehreinsätzen in Baden-Württemberg geführt. Sie gingen um knapp sechs Prozent auf gut 111.000 zurück. "Das öffentliche Leben war teilweise lahmgelegt, die Menschen waren überwiegend daheim und das Land blieb 2020 auch von flächendeckenden Unwettern und Stürmen verschont", erklärte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Vorstellung der Zahlen am Freitag. Am häufigsten sind die Feuerwehren bei sogenannten technischen Hilfeleistungen gefragt gewesen, also etwa um Unfallfahrzeuge zu bergen oder Ölspuren zu beseitigen. Auch zur Rettung von Menschen und Tieren waren die Feuerwehren häufig im Einsatz. Die Bekämpfung von Bränden rangiert dagegen erst an dritter Stelle der Einsätze - das allerdings schon seit Jahren. Nur bei jedem sechsten Einsatz muss die baden-württembergische Feuerwehr tatsächlich einen Brand löschen. Knapp ein Fünftel aller Alarmierungen der Feuerwehren sind Fehlalarme, sie gingen 2020 um 7,7 Prozent zurück. Strobl lobte: "Unsere Feuerwehren sind gut vorbereitet, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen – trotz eines Ausbildungs- und Übungsbetriebs, der wegen Corona anders war als sonst."