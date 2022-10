Weniger Erstsemester an Universitäten in BW

Mit neun Universitäten ist Baden-Württemberg ein Land der Hochschulen. Doch seit der Corona-Pandemie sinkt die Zahl der neuen Studierenden deutlich.

Die Anzahl der Erstsemester an den Universitäten Baden-Württembergs ist im Wintersemester 2021/22 erneut zurückgegangen. Es nahmen lediglich 54.400 junge Leute ein Studium an den BW-Hochschulen auf, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das seien gut vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Laut den Zahlen des Landesamts lag der Frauenanteil innerhalb der neuen Studierenden erneut bei geringfügig über 50 Prozent. Insgesamt waren in Baden-Württemberg knapp 354.700 Personen mit einem Frauenanteil von 49 Prozent an einer Hochschule eingeschrieben.

Anzahl der neuen Studierenden sinkt seit Pandemie

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie war im Wintersemester 2020/21 vor allem die Anzahl der ausländischen Studienanfängerinnen und -anfänger mit einem Rückgang von 28 Prozent stark gesunken. Bei den deutschen Erstsemestern sei das Minus mit zwei Prozent zunächst geringer ausgefallen. Erst im Wintersemester 2021/22, das vor allem online abgehalten wurde, brach dann auch die Anzahl der deutschen Studienanfängerinnen und -anfänger mit einem Rückgang von neun Prozent deutlich ein.