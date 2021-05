per Mail teilen

In Baden-Württemberg sind 2020 weniger Außenbordmotoren und Boote gestohlen worden als noch im Vorjahr. Das teilte ein Sprecher des Kompetenzzentrums Bootskriminalität Baden-Württemberg (KBK) mit Sitz in Konstanz mit. Demnach seien im vergangenen Jahr nur noch 20 Motoren gestohlen worden, 2019 waren es 32 Motoren. Die Anzahl gestohlener Boote im Jahr 2020 blieb mit zehn Booten auf einem niedrigen Niveau. Zeitweise Grenzschließungen und scharfe Grenzkontrollen wirkten sich auf die Reisetätigkeit der überwiegend international agierenden Tätergruppen aus. Die Gesamtschadenshöhe im Deliktsbereich Bootskriminalität in Deutschland beträgt 2020 knapp fünf Millionen Euro.