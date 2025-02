Zur Bundestagswahl treten dieses Jahr weniger Kandidierende zur Bundestagswahl an als 2021. Außerdem sind ein Drittel von ihnen Frauen - die Bundestagswahl in Zahlen.

Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch dieses Jahr treten weniger Personen an als 2021: Aus Baden-Württemberg sind es 526 Personen, die sich zur Wahl stellen, bei der letzten Wahl waren es noch 747. Das teilte die Landeswahlleiterin mit. Bundesweit gibt es diesmal 4.506 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber.

Grüne beim Frauenanteil vorne - Schlusslicht AfD

Rund ein Drittel der Landeslistenplätze sind mit Frauen besetzt. Damit ist die Frauenquote bei den Kandidierenden im Land im Vergleich zur letzten Bundestagswahl nur minimal um 0,5 Prozentpunkte gestiegen.

Den höchsten Frauenanteil auf der jeweiligen Landesliste haben in Baden-Württemberg die Grünen mit rund 54 Prozent. CDU und die Linke liegen bei 50 Prozent, die SPD bei 35 Prozent, die FDP bei 22 Prozent und die AfD bei 16 Prozent. Im Vergleich zur Wahl 2021 stellt die SPD damit deutlich weniger Frauen auf, die FDP hingegen deutlich mehr.

Ältester und jüngste Kandidierende bei kleinen Parteien

Jüngste Kandidatin aus Baden-Württemberg ist Elena Krein für die Linke im Zollernalbkreis. Sie wird erst kurz vor der Bundestagswahl volljährig und zählt zu den bundesweit 94 Kandidierenden, die erst nach der Wahl 2021 volljährig wurden und damit erstmals wählbar sind. Den ältesten Bewerber in Baden-Württemberg stellt die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP): Er ist 79 Jahre alt.

Erst- und Zweitstimme bei der Bundestagswahl Mit der Erststimme wird ein Kandidat oder eine Kandidatin direkt im Wahlkreis, in dem er oder sie antritt, gewählt. Mit der Zweitstimme wählt man eine Partei. Der bundesweite Anteil an diesen Stimmen entscheidet darüber, wie stark die Partei später im Parlament vertreten ist. Das heißt, wie viele Sitze sie bekommt. In die Zahl der Sitze werden die Wahlkreismandate aus den Erststimmen eingerechnet. Alle weiteren Plätze werden über Landeslisten besetzt.

In den Bundestag können die Bewerberinnen und Bewerber durch ein Direktmandat im Wahlkreis oder einen Listenplatz einziehen. Beides versuchen in Baden-Württemberg 213 Kandidatinnen und Kandidaten, 132 treten nur in einem Wahlkreis an, 181 stehen nur auf einer Landesliste.