In den großen Städten in Baden-Württemberg halten sich die allermeisten Menschen an die Maskenpflicht. Nach SWR-Recherchen ist in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Heilbronn bisher nur selten ein Bußgeld verhängt worden.

In Bussen, Bahnen, Restaurants oder Supermärkten: Überall dort, wo ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden soll, passiert das in den meisten Fällen auch. In den großen Städten Baden-Württembergs sind zwischen Ende April und Ende Juli nur 184 Bußgeldverfahren eingeleitet worden, weil jemand keine Maske aufhatte. Das hat eine Stichproben-Abfrage des SWR ergeben. Stuttgart hat mit 128 Fällen die meisten Bußgeldverfahren eingeleitet Mit 128 Fällen wurden die meisten Bußgeldverfahren in Stuttgart eingeleitet, in Mannheim 35, in Karlsruhe 19, in Heilbronn nur 2, ergab die SWR-Abfrage. Außer in Heilbronn kümmert sich der städtische Ordnungsdienst darum. Niemand schöpft Strafrahmen von bis zu 250 Euro aus In Stuttgart werden seit Freitag 75 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer erhoben. Wiederholungstäter zahlen mehr, so ein Sprecher der Stadt. In Mannheim und Heilbronn 50 Euro, in Karlsruhe 30 Euro. Laut Corona-Verordnung dürfen bis zu 250 Euro verlangt werden. Das macht aber niemand. Die Städte überprüfen das stichprobenartig. Und es wird auch nicht sofort ein Bußgeld verhängt. Reden hilft oft. Alle Städte berichten: Grundsätzlich sei die Bereitschaft zum Tragen der Maske hoch. Aber: Die Akzeptanz und die Disziplin sinken.