Die Polizei in Baden-Württemberg ist erfolgreich gegen ein weltweit agierendes Netzwerk von Cyberkriminellen vorgegangen. In Zusammenarbeit mit internationalen Sicherheitsbehörden gelang es, in die IT-Struktur einzudringen.

Durch den Ermittlungserfolg konnten knapp 50 Server außer Betrieb gesetzt und teilweise beschlagnahmt werden, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen am Dienstag mitteilten.

Kriminelle Kunden nutzten Plattform für schwere Cyber-Straftaten

Die ehemalige Homepage des früher unter dem Namen "insorg" und aktuell unter "Safe-Inet" firmierenden Netzwerks sei gesperrt worden, informierten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen am Dienstag. Die Verantwortlichen des Netzwerks sollen ihre mit technischen Anonymisierungsmöglichkeiten ausgestattete IT-Struktur unterschiedlichsten Nutzern gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt haben. Die kriminellen Kunden sollen auf den versprochenen Schutz vor dem Zugriff der Ermittlungsbehörden vertraut und die Infrastruktur zur Begehung schwerer Cyber-Straftaten und zur Abwicklung sonstiger illegaler Geschäfte genutzt haben. Daten und Accounts dieser Nutzer seien gesichert worden.

Zusammenarbeit mit Europol und dem FBI

Der internationalen "Operation Nova" gingen langwierige Ermittlungen voraus, so die Erklärung. Den Cyber-Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Esslingen und einer zur Bekämpfung von organisierten Cyber-Erpressungen eingerichteten Ermittlungsgruppe sei es gelungen, in die kriminelle IT-Infrastruktur einzudringen und die Spur bis zu den nun beschlagnahmten Servern zurückzuverfolgen. Der Erfolg sei wesentlich der internationalen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zu verdanken. Beteiligt waren das europäische Polizeiamt Europol, die US-Bundespolizei FBI sowie Polizei- und Justizbehörden in der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich.

Weltweit rund 250 Unternehmen betroffen

Insgesamt konnten weltweit rund 250 von den Tätern bereits ausgespähte Unternehmen identifiziert und meist rechtzeitig vor einer Verschlüsselung gewarnt werden. So konnten sie vor einem Verlust ihrer Daten und der sich üblicherweise daran anschließenden Erpressung bewahrt werden. Bei etlichen der angegriffenen Firmen stand eine Verschlüsselung ihrer Daten und damit ein kompletter Ausfall ihrer IT-Systeme unmittelbar bevor. In einzelnen Fällen, in denen die Verschlüsselung der Daten bereits im Gange war, konnten die Unternehmen Schutzmaßnahmen ergreifen, wodurch der Angriff gestoppt und der Schaden so zumindest begrenzt werden konnte.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobt die enge internationale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Chaperon | Ministerium für Inneres, Digitalisierungund Migration Baden-Württemberg

Strobl: Auswertung des Datenmaterials dauert noch an

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hob die intensive Ermittlungsarbeit des Polizeipräsidiums Reutlingen und die enge internationale Zusammenarbeit hervor. "Die Auswertung des sichergestellten Datenmaterials und die internationalen Ermittlungen zur Identifizierung von Verantwortlichen und Nutzern des Netzwerks dauern noch an", erklärte Strobl.