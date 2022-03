Weltfrauentag: Weniger Frauen in BW ergreifen einen handwerklichen Beruf

Im Handwerk bleiben Frauen die Minderheit: Jeden fünften Handwerksbetrieb in Baden-Württemberg führt eine Frau. Nur ein Fünftel der neuen Beschäftigten im Handwerk ist weiblich. Drei Frauen erzählen.

Seit 2015 ergreifen in Baden-Württemberg wieder weniger Frauen einen handwerklichen Beruf. 2021 haben rund 18.000 Menschen im Land laut baden-württembergischem Handwerkstag einen neuen Arbeitsvertrag in einem handwerklichen Beruf abgeschlossen. Etwa 3.400 von ihnen, also knapp ein Fünftel, waren Frauen. 2015 ging noch jeder vierte neue Job im Handwerk an eine Frau.

13 der 25 häufigsten Ausbildungsberufe in Deutschland männerdominiert

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat 2019 untersucht, wie die Verteilung von Männern und Frauen in den 25 beliebtesten Ausbildungsberufen in Deutschland ist. Das Ergebnis: 13 dieser Ausbildungsberufe sind von Männern dominiert, nur fünf von Frauen. Männer arbeiten deutlich häufiger im Handwerk und in technischen Berufen.

Ein Beispiel: Auf Platz drei der beliebtesten Ausbildungsberufe: Kraftfahrzeugsmechatroniker oder -mechatronikerin. Frauenanteil 4,2 Prozent. Frauen ergreifen deutlich häufiger Dienstleistungsberufe. Bei den Verkäuferinnen und Verkäufern ist das Geschlechterverhältnis fast genau ausgeglichen. Elektroniker dagegen: 2,6 Prozent Frauen. Und - letztes Beispiel - als Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte arbeiten jeweils zu 97 Prozent Frauen.

Die Beton- und Stahlbauerin Frauen sind im Handwerk fast überall in der Minderheit. Drei von ihnen haben dem SWR von ihrem Weg erzählt. Jule Janson, Stahl- und Betonbauerin mit bundesweiter Auszeichnung für ihre Gesellenprüfung 2019 und Studentin im Fach Bauingenieurswesen an der Hochschule Karslruhe. "Als ich mit 17 auf der Baustelle aufgetaucht bin, gab es außer mir dort keine anderen Frauen. Ich muss aber sagen, ich wurde eigentlich ganz gut aufgenommen. Klar gab es während der Ausbildung auch mal einen blöden Spruch, von Lkw-Fahrern einer anderen Firma zum Beispiel. Oder ich wurde einfach blöd angeguckt. Oder auch nur neugierig. Einfach, weil eine Frau auf der Baustelle nicht alltäglich ist. Manchmal sind Passanten stehen geblieben und haben gefragt, was ich da tun würde. Wenn ich dann gesagt habe, dass ich die Ausbildung zur Beton- und Stahlbauerin mache, kam etwas wie: 'Ach, cool, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.' Für mich war die Ausbildung auf der Baustelle genau die richtige Entscheidung. Gerade studiere ich Bauingenieurswesen. Danach will ich wahrscheinlich wieder zurück - als Polierin, also Arbeiten ausführen, aber auch beaufsichtigen. Lehrer sagten ihr, das sei doch nichts für eine Frau Die Gesellschaft steckt einen in Schubladen. Deshalb ist es nicht alltäglich, wenn eine Frau auf dem Bau arbeitet. Dann musst du dir anhören: Willst du nicht lieber was anderes machen? Von meinen Lehrern im Abschlussjahr kamen Sätze wie: Das ist doch nichts für eine Frau. Sogar meine Mutter, die eine Baufirma leitet, hat mich gebeten, es mir noch einmal zu überlegen. Das sei ja wirklich harte Arbeit. Auch von meinen Freunden kamen ein paar blöde Sprüche. Na, wie viele Biere gab es denn heute? Richtige Baustellenklischees halt. Aber damit habe ich versucht aufzuräumen. Ich denke, dass viele Frauen in den typischen 'Frauenberufen' nicht glücklich werden, wenn sie handwerkliches Geschick haben und ihnen ein Job im Handwerk viel mehr liegen würde. Jeder sollte einfach machen, was er will. Egal was andere sagen. Dann muss sich eben die Gesellschaft ändern. Mittlerweile ist meine Mutter total froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Sie hat stattdessen Baubetrieb studiert und dann die Firma ihres Vaters übernommen. Früher war es ja noch schlimmer als heute. Da war es noch realitätsfremder, als Frau auf dem Bau arbeiten zu wollen. Heute gibt es auf Großbaustellen ja zumindest die ein oder andere Bauleiterin. "Baustellen sind nicht nur Männersache" Als ich angefangen habe, wurde mir gesagt, dass mir als Frau eigentlich ein eigenes WC und ein eigener Container zum Umziehen zustehen würden. Das sei aber nicht machbar, sind ja Kosten, die die Firma sonst nicht hat und die einem auch keiner ersetzt. Ich kann das sogar verstehen. Ich fand es natürlich nicht toll. Aber die Blase gewöhnt sich daran. Ich bin halt morgens daheim auf die Toilette gegangen und abends, wenn ich wieder zu Hause war. Ich war ja froh, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Eine andere Firma hat mich mit der Begründung abgelehnt, sie würde nicht ausbilden. In meinem Ausbildungsjahr hatte ich dann aber ein Mitschüler von genau dieser Firma. Ich denke oft, alles wäre einfacher, wenn mehr Frauen im Handwerk arbeiten würden. Dann müsste einfach jede Firma die Kosten für ein zweites Klo und einen zweiten Container zum Umziehen einkalkulieren. Dann gäbe es viele Probleme nicht. Aber was nützt es, wenn ich mich darüber aufrege? So schnell wird sich daran nichts ändern. Da versuche ich lieber, auch andere Frauen zu motivieren, ins Handwerk zu gehen. Deshalb habe ich auch für die Kampagne 'Das Handwerk' schon Werbung gemacht. Da wollte ich einfach der Welt zeigen, dass es auch anders geht. Baustellen sind nicht nur Männersache. Vielleicht kann ich so ein paar andere Frauen überzeugen, eine ungewöhnliche Ausbildung zu machen."

Jule Janson, Beton- und Stahlbauerin mit bundesweiter Auszeichnung für ihre Gesellenprüfung 2019 und Studentin im Fach Bauingenieurswesen an der Hochschule Karslruhe. Sascha Baumann

BW-Handwerkstag: Frauen im Handwerk beschränken sich auf sehr wenige Berufe

Aber zurück zum Handwerk. Laut Handwerkstag beschränkt sich der Großteil der Frauen im Handwerk auf sehr wenige Berufe. Seit Jahren ganz oben steht das Friseurhandwerk. 2021 war jeder vierte Frau, die einen Job im Handwerk begonnen hat, eine Friseurin. In der Beliebtheitsskala folgen dann die Kauffrau für Büromanagement und die Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk - Schwerpunkt Bäckerei. Gerade in diesen Berufen gab es in den letzten Jahren Rückgänge bei den Neuverträgen. Und weil besonders viele der Frauen im Handwerk in diesen Berufen arbeiten, wirkte sich dieser Rückgang besonders stark auf die Frauenquote aus.

"Insbesondere beim Lebensmittel-Fachverkauf, aber auch bei den Friseuren, könnten die Rückgänge der Neuverträge in den letzten Jahren auch mit strukturellen Veränderungen in der Branche zu tun haben", so eine Sprecherin des Handwerkstags. Auch die Corona-Pandemie spiele möglicherweise eine Rolle.

Und wie viele Frauen in Baden-Württemberg arbeiten nicht nur im Handwerk, sondern machen auch noch einen Meister oder leiten einen eigenen Handwerksbetrieb? Hier hat sich zwischen 2015 und 2021 nicht wirklich etwas verändert. Rund 20 Prozent der Meisterabschlüsse in Baden-Württemberg machen Frauen. Und: Rund jeder fünfte der knapp 140.000 Handwerksbetriebe im Land wird von einer Frau geführt.

Die Zimmerermeisterin Frauen sind im Handwerk fast überall in der Minderheit. Drei von ihnen haben dem SWR von ihrem Weg erzählt. Petra Niethammer, Obermeisterin der Zimmererinnung Böblingen und Inhaberin des Familienbetriebs in neunter Generation: "Friedrich Niethammer Holzbau", benannt nach ihrem Vater. "Wir waren zu Hause vier Töchter. Meine Eltern waren also froh, dass überhaupt eine den Betrieb übernehmen wollte. Aber das war meine absolut freie Entscheidung. Ich wollte das. Ich war schon immer anders als die anderen, bin lieber mit den Männern zusammengewesen. Als junge Frau auf der Großbaustelle musst du dir natürlich trotzdem einiges anhören. Aber weil ich nicht unbedingt aufs Maul gefallen bin, bin ich immer ganz gut klargekommen. Auf den Großbaustellen war eher das Problem, dass ich mir als Frau das WC mit den ganzen Männern teilen musste und dieses WC entsprechend aussah. Als Frau ist es noch wichtiger, dass du durch Wissen und Können überzeugst und nicht nur eine große Klappe hast. Wir hatten einmal ein Mädel im Betrieb für ein Jahr, die dachte, sie könne sich neben die Männer hinstellen mit den Händen in den Hosentaschen und zuschauen, wenn die schwer heben mussten. Sowas geht einfach nicht. Ich muss mich wirklich behaupten! Sowas kann ich nur machen, indem ich mein Können beweise und zeige, dass ich hinter dem stehe, was ich sage. "Als Frau muss man einfach viel mehr managen können." Manchmal denke ich, mein Vater hatte es schön. Er hatte seinen Betrieb, war auch Obermeister und hatte verschiedene Ämter. Das war seine Aufgabe. Meine Mutter hat sich um die vier Töchter gekümmert und das Büro gemacht. Ich dagegen bin geschieden, war lange alleinerziehend, habe den Betrieb und meine Mitarbeiter. Als Frau muss man einfach viel mehr managen können. Und da sind wir Frauen zum Glück ziemlich gut drin. Im Betrieb bin ich auf voller Leistung, um 5:45 Uhr geht es los, abends wird es dann auch mal acht. Da bist du einfach geplättet und zu Hause wartet dann ein Haushalt, der auch noch gemacht werden sollte. Mittlerweile habe ich so viel Glück, einen tollen Partner zu Hause zu haben, der mich im Haushalt unterstützt. Frauen müssen sich einfach etwas mehr anstrengen. Das ist meine Einstellung und so habe ich das gelernt in meinem Leben. Ich muss hinlangen können. Ich wäre niemals daneben gestanden, während Männer schleppen. Und ich muss ehrlich sein - hinter meinen Entscheidungen und dem, was ich sage, stehen. Das steckt in mir drin. Ich wollte zeigen: Ich kann das genauso gut, wie ihr das könnt. Solche Frauen brauchen wir. Und es gibt ja auch viele tolle Mädels, die das beweisen."

Petra Niethammer, Obermeisterin der Zimmererinnung Böblingen und Inhaberin des Familienbetriebs in neunter Generation: "Friedrich Niethammer Holzbau", benannt nach ihrem Vater. Petra Niethammer

Interessenverband: 75 Prozent der Handwerksbetriebe leiten Mann und Frau gemeinsam

In wie vielen Handwerksbetrieben arbeiten Frauen - auch wenn der Betrieb vielleicht den Namen des Mannes oder des Vaters trägt? Zu dieser Frage liegen dem Handwerkstag keine Zahlen vor. Man gehe aber davon aus, dass "in sehr vielen Betrieben Frauen mindestens stundenweise mitarbeiten".

Der Bundesverband Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) mit seinen Landesverbänden ist mit bundesweit rund 5.000 Mitgliedern die Interessenvertretung von Frauen, die in Handwerksunternehmen Verantwortung tragen. Sei es als Unternehmerin, Mitinhaberin, Meisterin oder Nachfolgerin, die den Betrieb einmal übernimmt oder bereits übernommen hat. Laut UFH werden etwa 75 Prozent aller Handwerksunternehmen als Familienbetriebe geführt und gemeinsam von Mann und Frau geleitet.

Die Unternehmerfrau Frauen sind im Handwerk fast überall in der Minderheit. Drei von ihnen haben dem SWR von ihrem Weg erzählt. Ruth Baumann, Präsidentin des Interessenverbands Unternehmerfrauen im Handwerk in Baden-Württemberg und Prokuristin des Straßenbauunternehmens Baumann und Co. Außerdem ist sie Bezirksvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Südbaden. "Es war ein zart gehauchtes Ja vor einem Standesbeamten. Und plötzlich hatte ich nicht nur einen Mann, sondern auch noch einen mittelständischen Betrieb geheiratet. Davor habe ich studiert. Ursprünglich wolle ich parallel promovieren und eine kaufmännische Ausbildung machen und mich danach entscheiden, ob ich in den elterlichen Betrieb meines Mannes einsteige. Letztlich habe ich mich entschieden im Familienbetrieb zu arbeiten - auch um die Freiheit zu haben, Familie, Kinder und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bekommen. Ich habe mich erst einmal voll aufs Geschäft konzentriert, den Abschluss als Bürokaufmann gemacht. "Ist das nur 'die-Frau-von' oder bringt die sich richtig ein?" Bei den Mitarbeitern habe ich mir durch Kompetenz und Bodenständigkeit Wertschätzung erarbeitet. Ich habe mich durchgeboxt. Das ist ja in jedem Betrieb so: Ist das nur 'die-Frau-von' oder bringt die sich richtig ein? Natürlich treffe ich auch mal auf Lieferanten, die denken, dass die Männer die Chefs seien. Ich sage dann immer, sie sollen gut darüber nachdenken, wer die Rechnung bezahlt, die sie am Ende dem Betrieb stellen möchten. Meistens machen die Frauen den Rechnungsverkehr. Bei einer Podiumsdiskussion in der Gewerbeakademie in Freiburg habe ich die Unternehmerfrauen im Handwerk kennengelernt. Die vertraten auch meine Anliegen. Stichwort 'krankes Kind' und 'im Betrieb steht eine Steuerprüfung an'. Also habe ich mich bei den Unternehmerfrauen engagiert und bin dort in weitere Funktionen gekommen. Das Netzwerken, der Austausch, sich stark zu machen füreinander, das ist wichtig. "Ich möchte nicht ständig die Frauenrolle diskutieren" Wenn man von den 'helfenden Händen im Hintergrund' spricht, bekomme ich Schnappatmung. Da habe ich auch schon verschiedenen Herren Nachhilfe geben müssen. Wir Unternehmerfrauen im Handwerk sind kein Selbsthilfeverein, wir sind ein Wirtschaftsverband. Wir stehen nicht hinter unseren Männern oder unsere Männer hinter uns, sondern wir stehen nebeneinander. Wir sind gleichberechtigte Partner. Egal, ob das formaljuristisch jetzt bedeutet, dass wir Prokuristinnen, Anteilseignerinnen sind oder uns das Unternehmen gehört. Es gibt noch einiges zu tun. Meine Tante war in den Siebzigerjahren Bauingenieurin. Was die sich anhören musste, muss ich mir teilweise heute noch anhören. Jeder soll den Beruf ergreifen können, für den er das Herzblut hat. Ich möchte nicht ständig die Frauenrolle diskutieren. Mir geht es um die gelebte Selbstverständlichkeit. Aber es ist noch nicht selbstverständlich, wenn Frauen einen eigenen Betrieb besitzen oder im Betrieb eine Leitungsfunktion haben. Das muss ich ganz glasklar feststellen. Also trete ich dafür ein, mit einem gesunden Selbstbewusstsein durchs Leben zu gehen. Auch wenn manch einer es immer noch nicht kapiert hat: Der Blumengruß für die werte Frau Gemahlin - diese Zeit ist nun einmal leider Gottes vorbei. Und ich hoffe, das spricht sich von Jahr zu Jahr weiter herum."

Ruth Baumann, Präsidentin der Unternehmerfrauen im Handwerk in Baden-Württemberg und Prokuristin des Straßenbauunternehmens Baumann und Co. Außerdem ist sie Bezirksvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Südbaden. Ruth Baumann

Frauenbeauftragte: Auswahl der Ausbildungsberufe sehr geschlechterstereotyp

Simone Thomas sagt, "aller Girls' Days zum Trotz" sei die Wahl des Ausbildungsberufs "immer noch sehr geschlechterstereotyp". Thomas ist Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg und Bundessprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsstellen.

"Ich halte die Entwicklung für bedauerlich, da das Handwerk gute Verdienstmöglichkeiten und spannende Arbeitsfelder bietet, die sich sehr für Frauen eignen."

Zumal es aufgrund des Bewerberinnen- und Bewerbermangels im Handwerk gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz und einen festen Job gebe. Hier könnten Stellenausschreibungen helfen, die aus dem Schema von vermeintlich typischen Männer- oder Frauenberufen ausbrechen. Auch in der Berufsvorbereitung an den Schulen könne noch mehr geleistet werden, so Thomas.