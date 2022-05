Land lockt erneut Fahrradfahrer mit Gratis-Brezeln

Ab dem 30. Mai erhalten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer fünf Tage lang eine kostenlose Brezel in teilnehmenden Bäckereien der Aktion PendlerBrezel-Woche. Das baden-württembergische Verkehrsministerium will den Berufsverkehr klimafreundlicher machen und arbeitet dafür mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg sowie mehr als 660 Bäckereibetrieben im Land zusammen. Anlässlich des Weltfahrradtags können sich Pendlerinnen und Pendler bis zum 3. Juni vor 10 Uhr morgens die kostenfreie Brezel abholen - als Nachweis für die Teilnahme an der Aktion reicht der Fahrradhelm. Im vergangenen Jahr fand die GratisBrezel-Woche erstmals statt. Dabei wurden rund 100.000 Gratis-Brezeln an Fahrradfahrende ausgegeben.