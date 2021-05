Selten war Fahrradfahren in Baden-Württemberg so beliebt wie zurzeit - auch durch die Corona-Krise. Fahrradgeschäfte werden förmlich überrannt. Doch nicht überall gibt es auch genug Fahrradwege.

Seit der Corona-Krise schwingen sich so viele Menschen aufs Fahrrad wie lange nicht. Für die Fahrradhändler eine umsatzstarke und anstrengende Zeit. Bis zur Apotheke, 300 Meter entfernt, standen die Kunden neulich Schlange, erinnert sich Nathalia Gabler. "Wir haben 40 Prozent mehr zu tun als sonst in der Saison", sagt die Mitarbeiterin im Fahrradladen "Stadtrad" im Stuttgarter Westen. Das Geschäft, in dem schon seit 40 Jahren Räder verkauft und repariert werden, erlebt einen regelrechten Boom. Ähnliches Bild beispielsweise auch im Fahrradgeschäft von Rolf Mott in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). "Bei uns brennt wirklich die Hütte", so Mott. Aber alle Kunden würden sich sehr diszipliniert verhalten und auch längere Wartezeiten ohne Murren hinnehmen. Am häufigsten bei ihm gekauft: E-Bikes, beziehungweise Pedelecs.

Anstieg von Fahrradkäufen durch Corona

Für Thijs Lucas, Sprecher von "Radentscheid Stuttgart", hat der Fahrradboom mehrere Gründe: "Zum einen werden die öffentlichen Verkehrsmittel gemieden, aus Angst sich oder andere anzustecken." Andererseits fielen für Viele geplante Reisen wegen der Corona-Krise in diesem Jahr aus. Deshalb würde das Geld dann in neue Fahrräder investiert.

Viele Baden-Württemberger erkunden diesen Sommer die Heimat mit dem Fahrrad. dpa Bildfunk picture alliance/Philipp von Ditfurth/dpa

Pop-Up-Radwege sollen Möglichkeiten aufzeigen

Je mehr Fahrradfahrer unterwegs sind, um so wichtiger ist es, die Radwege weiter auszubauen. Die Initiative "Radentscheid Stuttgart" richtet deshalb immer wieder so genannte Pop-Up-Radwege ein - also vorrübergehende Abschnitte nur für Fahrradfahrer. Oft in Form von abgesperrten Autofahrspuren, angemeldet als Demonstration. "Wir wollen damit zeigen, wie in kürzester Zeit neue Radwege geschaffen werden könnten", so Thijs Lucas.

In anderen Ländern würden innerhalb von kürzester Zeit hunderte von Kilometern Radinfrastruktur geschaffen, so Lucas. "Und eben nicht durch langes Überlegen und Planen, wo man wie die Straßen neu gestalten muss. Sondern einfach dadurch, dass bei großen Straßen eine Fahrspur zum Radweg gemacht wird." Auch beispielsweise in Freiburg und Esslingen gibt es Pop-Up-Radwege.

Mehr Platz für den Radverkehr: @stuttgart_stadt richtet "Pop-up-Bike-Lane" in der City ein. Start: 8. Juni in der Theodor-Heuss-Straße. ➡️https://t.co/9DKf6JCyiu? https://t.co/ZCcJtObLt7 Sven Matis, Twitter, 3.6.2020, 14:21 Uhr

Höhere Strafen für Rücksichtslosigkeit

Seit der Anpassung der Straßenverkehrsordnung Ende April wird es teurer, wenn Autofahrer beim Überholen von Radfahrern nicht genügend Abstand halten. anderthalb Meter innerorts, zwei Meter außerorts sind vorgeschrieben. Wer dagegen verstößt, muss im härtesten Fall 80 Euro zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg. "Wir merken, dass seit dem viele Autofahrer mehr Abstand halten und auch geduldiger sind, wenn zu wenig Platz zum Überholen ist", sagt Thijs Lucas von "Radentscheid Stuttgart". Auch das Halten oder Parken auf Radwegen ist seit April deutlich teurer geworden - bis zu 70 Euro und einen Punkt kann es kosten.

Neues Schild verbietet das Überholen von Fahrrädern

Seit der Erneuerung der Straßenverkehrsordnung gibt es auch ein neues Schild, das explizit das Überholen von Zweirädern verbietet. Dies könnte zum Beispiel an besonders engen Stellen zum Einsatz kommen, an denen der vorgeschriebene Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann. Auch in Stuttgart soll das Schild bald aufgestellt werden.

Das neue Schild "Überholverbot von Zweirädern" könnte an besonders engen Stellen zum Einsatz kommen. BASt