Die Basket-ball Frauen des USC Freiburg haben das geschafft, was vor Ihnen noch keiner in der Vereinsgeschichte geschafft hat – den Titel: Deutsche Meister.

Gestern Abend haben Sie vor heimischem Publikum das das 4.Playoff Spiel gegen die Rheinland Lions klar mit 95 zu 65 gewonnen und damit die Überraschung perfekt gemacht. Seit 20 Jahren sind die USC Frauen in der Bundesliga, den Erfolg in diesem Jahr hatte ihnen niemand zugetraut: Stephan Basters über einen phänomenalen Auftritt. mehr...