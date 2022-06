Blutreserven in Baden-Württemberg werden knapp - Kliniken schlagen Alarm

per Mail teilen

Den Kliniken im Land geht das Blut aus. Ein erhöhter Bedarf an Spenden trifft aktuell auf eine niedrige Spendenbereitschaft. Zum Weltblutspendetag rufen Kliniken zum Spenden auf.

"Die Situation ist dramatisch", sagt Ärztin Astrid Stäps. Sie leitet die Blutbank der SLK-Kliniken Heilbronn. Einen derartigen Mangel an Blutspenden habe sie noch nie erlebt. In Heilbronn kann die Blutbank nach eigenen Angaben zwar auf einen zuverlässigen Stamm von Spenderinnen und Spendern zurückgreifen. Die Lage sei trotzdem angespannt. Die Heilbronner Kliniken sind mit diesem Problem nicht allein: Es fehlt an Blut und das überall.

Jedes Jahr weniger Blutspenden um Pfingsten

Dass die Blutspenden jedes Jahr um Pfingsten zurückgehen, ist dabei kein neues Phänomen. Dieses Jahr sei die Situation aber besonders ausgeprägt, so Andreas Ruf, Leiter der Blutspendezentrale am Klinikum Karlsruhe. Nach seiner Einschätzung geht der hohe Ausfall an Blutspenden auf die ebenfalls hohe Zahl der Corona-Infektionen der vergangenen Wochen und Monate zurück.

Weniger Blutspenden durch Wegfall der Corona-Maßnahmen

Aber auch die gelockerten Corona-Maßnahmen tragen ihren Teil dazu bei. "Für viele Spendewillige bestehen jetzt nach dem Wegfall der Corona-Restriktionen ganz andere Möglichkeiten Freizeitaktivitäten wahrzunehmen", so der Leiter des Ulmer DRK-Blutspendezentrums, Hubert Schrezenmeier. Noch könnten die Patientinnen und Patienten an den Kliniken im Land zwar mit Blut versorgt werden, auf Dauer sei die Versorgungslage aber gefährdet. Während die Spendenbereitschaft sinkt, werden aktuell besonders viele Blutspenden benötigt. Denn viele Kliniken holen Operationen, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, jetzt nach.

Weltblutspendetag: Kliniken und Organisationen bitten um Spenden

Am Weltblutspendetag (14.6.) rufen Kliniken und Organisationen deswegen ausdrücklich zum Blutspenden auf.

"Jede Spende zählt und kann Leben retten."

Das DRK-Blutspendezentrum Ulm kann derzeit von den täglich im Raum Ulm/Neu-Ulm benötigten 1.600 Blutspenden nur ca. 1.400 liefern, sagt Leiter Schrezenmeier. Auch die Spenden am Freiburger Uniklinikum lassen nach. Täglich kommen dort zwischen 60 und 120 Blutkonserven zusammen. Um den Bedarf zu decken, wären laut der Blutspendezentrale des Klinikums konstant aber mindestens 120 Spenden am Tag nötig.

Anreize zum Blutspenden - Grillzange als Geschenk

Um die Spendenbereitschaft zu erhöhen, versuchen einige Organisationen bereits, zusätzliche Anreize zu schaffen. Beim DRK im Kreis Schwäbisch Hall beispielsweise haben Spenderinnen und Spender zuletzt eine Grillzange geschenkt bekommen und konnten an der Verlosung eines Premium-Grills teilnehmen.