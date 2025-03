per Mail teilen

Sich im Krankenhaus ein sogenanntes Delir zu holen, ist keine Seltenheit. Darauf weist die Universitätsklinik Ulm am Welt-Delir-Tag am Mittwoch hin. Ein Betroffener erzählt.

Das Letzte was man als Patient im Krankenhaus gebrauchen kann ist, sich auch noch eine zusätzliche Erkrankung holen - und zwar in der Klinik. Eine typische solche Erkrankung ist ein Delir. Der Begriff kommt von „Delirium“. Eine Störung im Gehirn, die zum Beispiel nach Vollnarkose auftreten kann. Das Gehirn verkraftet den ungewohnten Ortswechsel nicht. Orientierungslosigkeit, Verwirrtheit, Bewusstseinsstörungen bis hin zu Halluzinationen sind Symptome. Und es ist gar nicht selten: Jeder Sechste kriegt ein Delir, schätzen Experten der Ulmer Uniklinik, die heute am Welt-Delir-Tag auch eine Tagung zum Thema veranstaltet hat.