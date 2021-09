Weleda: Rückruf von Nahrungsergänzungsmittel wegen krebserregenden Stoffen

Der Naturkosmetik-Konzern Weleda aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ruft zwei seiner Nahrungsergänzungsmittel zurück. Dabei handelt es sich um Kapseln der Marke "Naturweisheit": "Meine Vitalquelle" und "Meine Immunformel". Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Produkten Rückstände des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid befinden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Mittel ist in der Lebensmittelproduktion in Europa verboten, da es nach Angaben der Verbraucherzentrale unter anderem das Erbgut verändern und Krebs erzeugen kann.